La Gran Bretagna perde l’imbattibilità nel curling misto doppio a Milano Cortina 2026. Jennifer Dodds e Bruce Mouat vengono sconfitti dalla Svizzera nell’ultima sessione del Round Robin. La vittoria svizzera rompe una serie di successi consecutivi per gli inglesi, che ora devono rivedere i piani per avanzare nel torneo. Intanto, la Svezia e gli USA continuano a macinare punti importanti.

Cade l’imbattibilità della Gran Bretagna. Jennifer Dodds e Bruce Mouat hanno dovuto cedere il passo alla Svizzera in occasione dell’undicesima sessione del Round Robin valido per il torneo misto doppio di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una partita ben orchestrata quella degli elvetici che, dopo aver siglato un punto in possesso del martello, hanno rubato la mano per due end consecutivi, mettendo a referto rispettivamente due ed un sigillo. Non è tardata comunque ad arrivare la risposta dei rivali, bravi a siglare subito due timbri per poi pareggiare i conti rubando a loro volta la mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Curling: cade l'imbattibilità della Gran Bretagna nel misto doppio a Milano Cortina 2026, bene Svezia ed USA

Nella quarta giornata del torneo di curling doppio misto ai Giochi di Milano-Cortina 2026, la Svezia ha subito un’altra sconfitta.

A Cortina si conclude una sessione decisiva nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Curling, Gran Bretagna e USA proseguono il cammino netto alle Olimpiadi. L’Italia aggancia il Canada, Svezia travoltaSul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo prosegue il torneo di curling doppio misto che ha animato le prime tre giornate delle Olimpiadi Invernali 2026 alla ... oasport.it

Tutto facile per Costantini-Mosaner! La vittoria sui cechi arriva al sesto end per 8-2. Cinque vittorie e due sconfitte per gli azzurri che stasera alle 19.05 sfideranno la Gran Bretagna! Avanti tutta!! facebook

MILANO CORTINA 2026. Curling doppio misto: la Gran Bretagna batte il Canada 7-5 #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali #Curling #GranBretagna #TeamUK #Canada #TeamCanada #GBRvsCAN #WinterOlympics x.com