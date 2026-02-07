La nazionale di curling italiana si prepara a sfidare la Gran Bretagna in un match decisivo. Gli inglesi, imbattuti finora, hanno vinto la loro ultima partita contro la Svezia, che ora li porta a confrontarsi con l’Italia. La sfida si annuncia aperta e carica di tensione, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il miglior risultato possibile in questa fase delle Olimpiadi.

Iniziando con un’impressionante serie di performance, la formazione britannica si conferma leader inattaccata nel torneo di curling doppio misto durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con la loro sesta vittoria consecutiva, hanno superato il Canada nel match di apertura della quarta giornata, sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La coppia composta da Jennifer Dodds e Bruce Mouat ha ottenuto un risultato di **7-5**, battendo i rivali Jocelyn Peterman e Brett Gallant. Gli scozzesi, pur gareggiando sotto la bandiera della Gran Bretagna, sono riusciti a sfruttare il vantaggio del **martello** attraverso una strategia efficace. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Curling, Gran Bretagna imbattuta alle Olimpiadi: Svezia vince, ora scontro diretto con l'Italia

La Gran Bretagna non si ferma e continua a vincere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La terza giornata di gare di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue con la Gran Bretagna in testa, imbattuta dopo le prime partite.

MILANO CORTINA | Curling, l'Italia supera l'Estonia 6-4. Constantini-Mosaner raggiungono il Canada e inseguono Usa e Gran Bretagna. #ANSA facebook

