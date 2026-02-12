Curling e Referendum | Atleti contestano l’uso non autorizzato della loro immagine nel video del PD

Gli atleti di curling Constantini e Mosaner protestano contro l’uso non autorizzato delle loro immagini nel video del PD. La polemica si accende sui social, mentre la campagna referendaria entra nel vivo con scambi di accuse e smentite.

Curling e Politica: Polemica sul Referendum e l’Uso dell’Immagine di Constantini e Mosaner. Una campagna referendaria che si accende anche sui social media. Il Partito Democratico è finito al centro di una polemica per aver utilizzato immagini dei campioni di curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglie di bronzo alle recenti Olimpiadi, in un post a sostegno del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Gli atleti hanno espresso il loro disappunto per l’utilizzo non autorizzato della loro immagine e hanno richiesto la rimozione del contenuto dai canali social del partito.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Referendum, il Pd spinge il No con un video degli azzurri di curling. Ma loro: “Mai autorizzato”. E il post viene rimosso

Il video pubblicato sui social del Pd mostra una stone da curling che simboleggia il No al referendum.

Mosaner smaschera il Pd: "Mai autorizzato l'uso del video, rimuovetelo". Ira di Coni e Federghiaccio

Mosaner ha chiesto ufficialmente al Pd di rimuovere un video che utilizza le immagini di lui e di Stefania Constantini.

Argomenti discussi: Referendum giustizia, il Pd posta un video per il no con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste degli azzurri; Referendum, video Pd per il no mostra l’Italia del curling. Coni indignato. Mosaner: rimuovetelo; Olimpiadi, il Pd rimuove il post sul curling e il referendum dopo la diffida degli atleti; Azzurri nel video del Pd sul referendum, Buonfiglio: Sono sgomento, atleti usati per scelte politiche.

curling e referendum atletiReferendum Giustizia, Pd usa video curling con Mosaner per il No: rimossoPiccolo caso a metà strada tra politica e giochi Olimpici: protagonista, a sua insaputa, il giocatore di curling italiano Amos Mosaner.  Un video social ... lapresse.it

curling e referendum atletiReferendum, il Pd spinge il No con un video degli azzurri di curling. Ma loro: Mai autorizzato. E il post viene rimossoL’impatto di una stone da curling come l’effetto del No al referendum. Ha creato un caso il video-meme pubblicato sui social del Pd per la campagna contro la riforma Nordio, in cui si mostrava un colp ... ilfattoquotidiano.it

