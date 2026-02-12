Curling e Referendum | Atleti contestano l’uso non autorizzato della loro immagine nel video del PD

Gli atleti di curling Constantini e Mosaner protestano contro l’uso non autorizzato delle loro immagini nel video del PD. La polemica si accende sui social, mentre la campagna referendaria entra nel vivo con scambi di accuse e smentite.

Curling e Politica: Polemica sul Referendum e l’Uso dell’Immagine di Constantini e Mosaner. Una campagna referendaria che si accende anche sui social media. Il Partito Democratico è finito al centro di una polemica per aver utilizzato immagini dei campioni di curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglie di bronzo alle recenti Olimpiadi, in un post a sostegno del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Gli atleti hanno espresso il loro disappunto per l’utilizzo non autorizzato della loro immagine e hanno richiesto la rimozione del contenuto dai canali social del partito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il video pubblicato sui social del Pd mostra una stone da curling che simboleggia il No al referendum.

Mosaner ha chiesto ufficialmente al Pd di rimuovere un video che utilizza le immagini di lui e di Stefania Constantini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

