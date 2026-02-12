Mosaner ha chiesto ufficialmente al Pd di rimuovere un video che utilizza le immagini di lui e di Stefania Constantini. Nel filmato, il partito usa le immagini dei campioni del curling per promuovere il voto “No” al referendum. Mosaner ha chiarito di non aver dato nessuna autorizzazione e ha definito la cosa inaccettabile. La polemica si è scatenata subito, anche tra gli sportivi, e ora la richiesta di rimuovere il video è diventata una priorità.

Il video del Pd in cui usa le immagini dei campioni del curling per fare uno spot al No al referendum, Amos Mosaner e Stefania Constantini ha immediatamente suscitato polemiche anche nel mondo sportivo. Ed è lo stesso Mosaner, bronzo alle olimpiadi, a contestare l'uso della propria immagine a fini politici. "In merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell'utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l'associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico", ha detto Amos Mosaner, "Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosaner smaschera il Pd: "Mai autorizzato l'uso del video, rimuovetelo". Ira di Coni e Federghiaccio

Il Partito democratico ha diffuso un video in cui utilizza immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per sostenere il campanello d’allarme sul referendum sulla Giustizia.

