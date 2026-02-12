Cuore nuovo per 48 bambini in attesa in Italia | la sfida dei trapianti pediatrici e le complesse procedure

In Italia ci sono 48 bambini e ragazzi tra zero e 17 anni in attesa di un trapianto di cuore. I dati del Centro nazionale trapianti (Cnt) aggiornati a fine 2024 mostrano la sfida quotidiana di trovare donatori per i più piccoli. Le liste di attesa sono lunghe e le procedure complesse, ma le speranze di chi aspetta un cuore nuovo restano vive.

Sono 48 in Italia i bambini e ragazzi da 0 a 17 anni in attesa di un trapianto di cuore nell'ambito del programma nazionale pediatrico, secondo gli ultimi dati disponibili del Centro nazionale trapianti (Cnt) aggiornati al 31 dicembre 2024. Un intervento delicato anche per la rarità dell'organo trapiantabile in funzione della giovane età dei pazienti, come nel caso del piccolo di 2 anni in attesa di un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli dopo che il primo trapianto cardiaco cui è stato sottoposto lo scorso 23 dicembre non è andato a buon fine a causa di una cattiva conservazione dell'organo nel trasferimento da Bolzano a Napoli e per cui ora sono indagate sei persone tra medici e paramedici tra Campania e Trentino.

