Casa Cuore di Bimbi | a Milano il progetto di Mission Bambini per accogliere le famiglie dei bambini operati al cuore

Stare vicino al proprio figlio mentre affronta un intervento al cuore è un bisogno umano, prima ancora che sanitario. Per molte famiglie, però, significa affrontare spese insostenibili, viaggi lunghi, solitudine. Per questo Mission Bambini sta realizzando Casa Cuore di Bimbi, un luogo che offrirà ospitalità gratuita ai genitori dei piccoli cardiopatici ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. La Casa aprirà nel 2026 ed è entrata nella fase finale dei lavori: la ristrutturazione degli spazi è in via di completamento e, a breve, si passerà all’allestimento. Rendere accogliente un ambiente di 200 mq significa scegliere letti, arredi, cucina, giochi, materiali che trasformeranno delle stanze vuote in un luogo capace di dare sollievo nei giorni più difficili. Ilgiorno.it

Torna all’auditorium di Milano il concerto benefico di Mission Bambini - 00, all’Auditorium di Milano, torna il tradizionale concerto benefico “Cuori all’unisono”, una serata di musica e solidarietà nata per sostenere Cuore di bimbi, il prog ... milanotoday.it

All'ospedale Gemelli nascerà una Casa dei Bambini - La strutturà accoglierà le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale, grazie al contributo di Trenta Ore per la Vita e Fondazione Ronald Mc ... avvenire.it

La casa è il cuore della nostra vita… ma anche di scadenze, costi e nuove regole. Dalla compravendita alle spese di mantenimento, facciamo chiarezza su tutto ciò che pesa — e protegge — il nostro “nido”. Novità n.1: responsabilità del portiere nel ritiro d - facebook.com facebook