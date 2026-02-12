Cultural Library – Storie di giovani e città interculturali al Teatro Torpignattara

Questa mattina al Teatro Torpignattara è partito il progetto “Cultural Library – Storie di giovani e città interculturali”. Si tratta di un ciclo di podcast e incontri pubblici dedicati a raccontare Roma da un punto di vista diverso. Le voci delle nuove generazioni e delle comunità straniere emergono come protagonisti di una città che cambia e si arricchisce ogni giorno. La prima tappa ha attirato un buon pubblico, curioso di ascoltare storie autentiche e vedere Roma attraverso occhi diversi.

L’evento di presentazione si terrà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 18:30 presso il Teatro Torpignattara (Via Amedeo Cencelli 68 – Roma), con ingresso gratuito. La serata sarà un momento di dialogo aperto alla cittadinanza. Le ideatrici del podcast, Iuliia Vdovina e Anni Tso, dialogheranno con il giornalista Alessandro Conte, in un confronto dedicato ai temi dell’identità, dell’inclusione e della partecipazione culturale. Iuliia Vdovina, progettista culturale e professionista del settore audiovisivo, opera tra cinema, musica e arti performative, con particolare attenzione ai temi della multiculturalità e dell’impatto sociale.🔗 Leggi su Romatoday.it

