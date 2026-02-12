Cucire il tempo | il Carnevale dei Ragazzi sfila e mette in mostra costumi teste di cartapesta e foto d’epoca

Il Carnevale dei Ragazzi a Granarolo Faentino ha preso il via con una sfilata di costumi colorati, teste di cartapesta e vecchie foto d’epoca. Il borgo si anima, tra risate e creatività, mentre le famiglie si radunano per vivere questa tradizione che unisce passato e presente.

Il borgo di Granarolo Faentino si prepara a trasformarsi in un palcoscenico dove storia, artigianato e divertimento si intrecciano. Domenica 15 febbraio è in programma la 71ª edizione del Carnevale dei Ragazzi, un appuntamento storico che quest'anno sarà accompagnato dalla mostra, allestita nel teatro parrocchiale, dal titolo "Cucire il tempo", una retrospettiva dedicata alla memoria collettiva della frazione. Come accade ormai da decenni lungo le vie di Granarolo, dalle 14:30 partiranno i carri allegorici, accompagnati da musica, maschere e dall'entusiasmo che da oltre settant'anni caratterizza questa tradizione.

