Crotone atti vandalici e rischio per la sicurezza | 20enne allontanato dal centro urbano per un anno

Da settimane, i residenti di Crotone vivono con l’ansia per la serie di atti vandalici che si sono susseguiti nel centro cittadino. La Questura ha deciso di intervenire e ha applicato un Daspo urbano a un ventenne, che non potrà entrare nel cuore della città per un anno. La misura mira a fermare le azioni di vandalismo e a rassicurare chi vive ogni giorno in zona.

Crotone, Daspo urbano per un giovane: la spirale di atti vandalici e la risposta della Questura. Un ventenne di Crotone è stato colpito da un divieto di accesso al centro urbano (Dacur) per un anno, a seguito di una serie di episodi di vandalismo e comportamenti che hanno destato allarme per la sicurezza pubblica. La misura, disposta dal Questore Renato Panvino, mira a prevenire ulteriori azioni dannose e a tutelare residenti e attività commerciali. L'intervento delle forze dell'ordine si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la microcriminalità e la necessità di garantire maggiore sicurezza nelle aree centrali della città.

