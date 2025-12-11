Rischio intrusioni e atti vandalici nel cantiere per il nuovo viale Ceccarini arriva la vigilanza armata

Per tutelare il cantiere del nuovo viale Ceccarini, è stato deciso di implementare un servizio di vigilanza armata, attivo quotidianamente dalle 22 alle 6 fino a maggio 2026. Questa misura mira a prevenire intrusioni e atti vandalici durante il periodo dei lavori, garantendo la sicurezza dell’area e il regolare svolgimento delle opere in corso.

Per tutta la durata dei lavori, quindi fino a maggio del 2026, nel cantiere di viale Ceccarini verrà istituito un servizio di vigilanza armata tutti i giorni dalle 22 alle 6 del mattino. L’amministrazione comunale di Riccione comunica di aver affidato il servizio di vigilanza armata nell’area. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dopo la rara presenza della foca monaca, l’associazione denuncia intrusioni, lavori non autorizzati e attività che mettono a rischio uno dei tratti più preziosi della costa adriatica. - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Ortazzo la denuncia di Europa Verde | Terreni dissodati e gite a cavallo non autorizzate nell' oasi protetta

Allarme per gli atti vandalici: "Non sottovalutiamoli" - Appello di Brogi, commissario di ’Noi Moderati’ e consigliere comunale "Il sindaco si attivi con la Prefettura per garantire un presidio costante" . Segnala msn.com

“Atti vandalici contro il mio locale”, spaccata la vetrina al Risto Bar - È questo il triste scenario che si è trovato davanti agli occhi giovedì mattina Farruk Riaz, il nuovo ... Riporta lanazione.it