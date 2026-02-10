Ufficiale | Edward Jamal Croswell è un giocatore del Treviso Basket
Treviso Basket ha annunciato ufficialmente di aver ingaggiato Edward Jamal Croswell, un centro alto 202 centimetri proveniente dalla Guerr Napoli. Croswell, giocatore statunitense, si unisce alla squadra e si prepara a partire con il nuovo team per la stagione. La società si aspetta che il suo arrivo possa rafforzare il roster e portare nuova energia in campo.
Treviso Basket annuncia l’ingresso di Edward Jamal Croswell, centro di 202 centimetri proveniente dalla Guerr Napoli. A 26 anni, l’atleta sta affrontando la prima stagione in LBA, mostrando una media di 10 punti e 5 rimbalzi in circa 22 minuti di impiego a partita, con una quota realizzativa al tiro molto elevata (68%). Il prima nota della sua carriera ribadisce una predisposizione fisica e una sostanza tecnica che si sono manifestate fin dai tempi del liceo, dove ha già dimostrato una notevole capacità di impatti in area e versatilità atletica. centro 202 cm con una presenza fisica che influisce entrambe le metà campo, Croswell ha raccolto una stagione di livello in LBA grazie a un utilizzo contenuto ma incisivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
