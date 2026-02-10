Treviso si avvicina a mettere sotto contratto Croswell. La società lavora per rinforzare la squadra e trovare subito una soluzione utile per la salvezza. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti.

Nel contesto della stagione di Treviso Basket si procede verso un innesto che possa offrire una risposta immediata in chiave salvezza. Ed Croswell, lungo statunitense classe 1999, potrebbe entrare a far parte del roster: l’operazione appare prossima e concepita per dare una spinta rapida alle dinamiche interne. Il profilo arriva da un’esperienza a Napoli, dove ha chiuso con una media di 9,8 punti e 4,8 rimbalzi a partita, indicatori che si allineano alle esigenze di intensità, presenza a rimbalzo e versatilità offensiva richieste in questa fase. La trattativa sta prendendo forma con l’obiettivo di consolidare una risorsa utile fin da subito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Treviso Basket a un passo Croswell

Segui la diretta della partita Virtus Bologna contro Treviso, valida per la Serie A basket 2026.

U15 I Nutribullet Treviso Basket vs Basket Mestre

