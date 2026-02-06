Tragedia sfiorata a Sant' Angelo per il crollo del soffitto della scuola Italia dei Diritti De Pierro scrive al sindaco

A Sant'Angelo a Fasanella, un pezzo di soffitto della scuola è crollato senza provocare feriti. La vicenda ha scosso la comunità, che ora si chiede come sia stato possibile arrivare a un episodio del genere. Italia dei Diritti De Pierro ha scritto al sindaco, sottolineando le criticità emerse da quando il movimento ha preso incarico nel municipio. La preoccupazione cresce tra genitori e insegnanti, mentre le autorità promettono controlli più severi.

"Da quando il nostro movimento Italia dei Diritti De Pierro si è insediato con tre consiglieri nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, sono state tante le anomalie amministrative denunciate mediaticamente e segnalate agli enti sovracomunali". Lo dice Carlo Spinelli responsabile nazionale per la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

