Palazzo di 7 piani a rischio crollo 35 famiglie sgomberate ad Arzano Napoli

A seguito di un pericolo di crollo, sono state evacuate 35 famiglie da un palazzo di sette piani e da una villetta ad Arzano, in provincia di Napoli. Le autorità hanno disposto lo sgombero per motivi di sicurezza. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre si valutano interventi per garantire l’incolumità degli abitanti. Per aggiornamenti e dettagli, si invita a continuare la lettura.

Arzano, palazzo a rischio crollo: 35 famiglie sgomberate in via Verdi - Sono in corso ad Arzano le operazioni di sgombero di un palazzo di sette piani in cui abitano 35 famiglie, nell’area compresa tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, ... msn.com

