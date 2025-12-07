Sul palco Cristina D’Avena Sigle dei cartoni che serata
Si entra nel clima natalizio, in centro a Reggio, con gli eventi che porteranno al cuore delle festività. Oggi dalle 17,30 in piazza Prampolini il concerto di Cristina D’Avena, la "regina" delle sigle dei cartoni animati amati dal pubblico di ogni età. L’ex voce del Piccolo Coro dell’Antoniano, poi diventata celebre cantante e attrice, la Cri-Cri nazionale si esibirà con alcuni dei brani che l’hanno resa famosa tra i bambini di ieri e di oggi. Il concerto è preceduto dalla cerimonia di intitolazione dell’albero di Natale a cura dei bambini delle scuole della città che hanno partecipato al concorso indetto dal Comune per dare un nome all’abete di piazza Prampolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia hanno portato sul palco del Milanollo una commedia divertente dai risvolti più che mai attuali, firmata da Edoardo Erba - facebook.com Vai su Facebook
Cristina D’Avena al Fuori Orario con il meglio delle sigle dei cartoon ospite della serata ’Vacanze di Natale’ - La regina delle sigle dei cartoni animati sbarca sul palco del Fuori Orario, stasera a Taneto di Gattatico. ilrestodelcarlino.it scrive
Cristina D’Avena: la sigla “Occhi di FantaSanremo” è un amarcord - Non ci sono solo le canzoni in gara sul palco dell’Ariston: dalla sigla del FantaSanremo, una divertentissima rivisitazione della colonna sonora del famoso cartone animato anni ’80 “Occhi di gatto”, ... Secondo rockol.it
Borghetto, Cristina D’Avena porta in piazza la magia delle sigle dei cartoni - Borghetto – C’è una voce che ha accompagnato intere generazioni sulle note delle sigle dei cartoni animati: è quella di Cristina D’Avena. Segnala ilsecoloxix.it
Levante For, Cristina D'Avena regina di Bari: «Le mie sigle per un pubblico di tutte le età, non mi annoio mai» - Se la Fiera del Levante di Bari grazie a Levante For si trasforma in tempio della cultura pop, di sicuro Cristina D'Avena ne è l'assoluta regina. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Cristina D’Avena canta sul palco della Festa di FdI e fa ballare tutta la sala - Cristina D’Avena canta sul palco dell’evento «Dieci anni di amore per l’Italia» organizzato da Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo a Roma. Da video.corriere.it
Le sigle dei cartoni degli anni ’80 con Cristina D’Avena e i Gem Boy - Dopo il successo di Gianni Morandi di venerdì, stasera toccherà a Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy salire sul palco di piazza Europa nell’ambito del cartellone dei concerti estivi. Secondo lanazione.it