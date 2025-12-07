Sul palco Cristina D’Avena Sigle dei cartoni che serata

Si entra nel clima natalizio, in centro a Reggio, con gli eventi che porteranno al cuore delle festività. Oggi dalle 17,30 in piazza Prampolini il concerto di Cristina D’Avena, la "regina" delle sigle dei cartoni animati amati dal pubblico di ogni età. L’ex voce del Piccolo Coro dell’Antoniano, poi diventata celebre cantante e attrice, la Cri-Cri nazionale si esibirà con alcuni dei brani che l’hanno resa famosa tra i bambini di ieri e di oggi. Il concerto è preceduto dalla cerimonia di intitolazione dell’albero di Natale a cura dei bambini delle scuole della città che hanno partecipato al concorso indetto dal Comune per dare un nome all’abete di piazza Prampolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

