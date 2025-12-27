Segreti di famiglia 3 anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio | lotta contro il tempo per salvare il figlio di Okan
Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 29 dicembre al 2 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno (ad eccezione di giovedì 1° gennaio) con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 2 gennaio. Ilgaz è sempre più sotto pressione: l’orologio scorre inesorabile e la vita del figlio di Okan è appesa a un filo. Occorre trovare al più presto un donatore compatibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
