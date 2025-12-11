La maggioranza non ha i numeri voto ' infruttuoso' sul canone unico Le opposizioni | Nel centrodestra è crisi profonda

Il voto sulla delibera per l’adeguamento del canone unico patrimoniale si conclude senza esito, evidenziando l’assenza di maggioranza. Le opposizioni contestano una crisi profonda nel centrodestra, mentre la proposta di aumento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico resta in stallo, senza i numeri necessari per approvarla.

Nulla di fatto: la delibera per l'adeguamento del canone unico patrimoniale (su base Istat), ovvero l'aumento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico non passa o meglio non ci sono i numeri per farla passare. Le opposizioni lasciano l'aula al momento di pigiare sul bottone e in.

