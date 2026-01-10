Amom azienda leader nell’oreficeria tende la mano ai 70 licenziati | Assunzioni? Daremo priorità a loro

Amom, azienda leader nel settore orafo, ha annunciato un impegno concreto a favore dei 70 lavoratori recentemente licenziati. La società ha dichiarato che, in occasione di future assunzioni, prioritizzerà le candidature di coloro che hanno perso il lavoro, dimostrando attenzione alle esigenze del proprio personale e alla ripresa occupazionale nel settore. La decisione evidenzia l’attenzione di Amom verso la tutela dei propri dipendenti e il rafforzamento della propria responsabilità sociale.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – La “madre” del distretto orafo guarda con cura ai settanta lavoratori Amom licenziati in pochi minuti, via web. Unoaerre raccoglie l’iniziativa lanciata da Giordana Giordini, al timone di Confindustria Toscana sud: costruire un ponte tra chi ha perso il lavoro e le aziende che cercano dipendenti. Giordini apre un canale invitando i lavoratori della fabbrica di Badia al Pino interessati a nuove opportunità a candidarsi inviando il proprio curriculum all’associazione di categoria che farà da tramite con gli imprenditori che non riescono a trovare personale competente. “Per ora non abbiamo assunzioni in previsione, ma se ci fosse necessità daremo sicuramente priorità a chi sta perdendo il lavoro in Amom”, afferma Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amom, azienda leader nell’oreficeria tende la mano ai 70 licenziati: “Assunzioni? Daremo priorità a loro” Leggi anche: Amom, 70 licenziati via computer: chiude l’azienda della bigiotteria Leggi anche: Settanta dipendenti licenziati con una videochiamata: il colosso svizzero Oerlikon chiude l’azienda toscana Amom Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Settanta dipendenti licenziati con una videochiamata: il colosso svizzero Oerlikon chiude l’azienda toscana Amom - La multinazionale ha comunicato il 31 dicembre la cessazione di attività per il 1° gennaio, lasciando a casa da un giorno all'altro tutti i dipendenti ... ilfattoquotidiano.it

I dipendenti dell’Amom in piazza. Sono a rischio 70 posti di lavoro - Gianni Rialti, dirigente della Fiom Cgil: "Siamo veramente preoccupati per il presente di questa azienda". lanazione.it

Lavorano nell’azienda Amom a Badia al Pino: hanno due figli e un mutuo per la casa. “Ora lotteremo” - facebook.com facebook

Lavorano nell’azienda Amom a Badia al Pino: hanno due figli e un mutuo per la casa. “Ora lotteremo” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.