Cuba in crisi energetica | scorte di carburante in esaurimento entro poche settimane

Cuba si trova di fronte a una grave crisi energetica. Le scorte di carburante sono al limite e potrebbero finire già tra due o tre settimane. Le autorità stanno cercando soluzioni, ma la situazione resta critica.

Cuba si avvia verso una crisi energetica senza precedenti: entro due o tre settimane, le scorte di carburante potrebbero esaurirsi del tutto. L'isola, già da tempo in difficoltà per la mancanza di approvvigionamenti stabili, si trova oggi a rischio di un blackout totale del sistema energetico. Secondo i dati raccolti da Kpler, le riserve disponibili ammontano a circa 460.000 barili, un quantitativo insufficiente a coprire anche una settimana del consumo giornaliero stimato. Il fabbisogno interno si aggira intorno ai 100.000 barili al giorno, ma nel 2025 la media effettiva è scesa a soli 37.500 barili al giorno, segno di una drastica riduzione degli afflussi.

