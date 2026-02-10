cuba sospende la fornitura di carburante per aerei la crisi peggiora

Cuba ha annunciato che sospende la fornitura di carburante per gli aerei a partire da mezzanotte. La chiusura durerà un mese e rischia di creare problemi alle compagnie aeree che operano sul territorio. La crisi energetica che attraversa il Paese si aggrava, lasciando molti senza risposte chiare sui tempi di riapertura.

Cuba ha informato le compagnie aeree che, a partire da mezzanotte, la fornitura di carburante per aerei sarà sospesa per un mese a causa della crisi energetica che sta colpendo il Paese. “L’autorità cubana per l’aviazione civile ha comunicato a tutte le compagnie che non ci sarà alcuna fornitura di carburante per aerei a partire dalla mezzanotte”, ha dichiarato la fonte. Cuba sta attraversando una grave crisi energetica dopo che il Venezuela ha interrotto le consegne di petrolio a causa della forte pressione degli Stati Uniti. Nella pratica l’annuncio del governo implica che, quando un aereo atterra a Cuba, dovrà avere abbastanza carburante per ripartire e raggiungere una successiva destinazione in cui fare rifornimento, perché a Cuba non potrà più farlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Cuba Carburante

Cuba si trova di fronte a una grave crisi energetica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cuba Carburante

Il 2 dicembre è stata ufficialmente ripristinata la connessione aerea diretta tra Germania e Cuba . Havanatur S.A. ha confermato l’inaugurazione del primo volo da Francoforte attraverso i suoi canali digitali, segnando un momento significativo per entrambi facebook