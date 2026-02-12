Crisi Amt Usb contro il piano di risanamento | Troppi tagli non c’è futuro

La Usb Trasporti di Genova critica duramente il nuovo piano di risanamento di Amt, che prevede molti tagli. Il sindacato dice che così si mette a rischio il futuro dell’azienda. Secondo Usb, le scelte fatte sono sbagliate e non aiutano a risolvere i problemi, ma li aggravano. Ora si aspetta una risposta dall’azienda e dalle istituzioni.

La cura per i conti dell'azienda prevede quasi 400 lavoratori in meno, Usb attacca: "Non si risana un'attività eliminando chi la fa funzionare" Primo punto trattato è il fallimento degli enti locali, accusati di essere tra i principali responsabili del disastro: "Mentre Amt affoga nei debiti, assistiamo all'immobilismo degli enti locali. Il mancato adeguamento dei contratti di servizio con la Città Metropolitana e i Comuni e i servizi effettuati da Amt senza compenso negli anni scorsi (oltre 60 milioni di euro) sono un fatto gravissimo. Non si può pretendere un servizio di qualità se le istituzioni non riconoscono i reali costi operativi - si legge nella nota sindacale - Nel trasporto provinciale la "cura dimagrante" prevede una riduzione drastica della produzione a circa 9,4 milioni di chilometri.

