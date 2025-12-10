Amt | Usb Nessun risanamento sulla pelle dei lavoratori
Venerdì 12 dicembre, il tribunale di Genova deciderà sul piano di risanamento proposto dall’esperto della composizione negoziata per Amt. Usb denuncia che, nonostante le intenzioni di ristrutturazione, i lavoratori non devono essere penalizzati e invita a mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti dei dipendenti durante questa fase cruciale.
"Venerdì 12 dicembre rappresenterà un momento cruciale per Amt: il tribunale di Genova si pronuncerà sul piano di risanamento presentato dall'esperto della composizione negoziata". Lo scrive Usb in una nota, sostenendo che "la prospettiva è complessa, poiché le misure previste potrebbero avere un.
Caso Amt, Bucci difende l’affidamento senza gara: “Da Anac nessun diktat, ma solo un’opinione” - Genova – Il presidente Marco Bucci conferma l’interesse della Regione ad entrare nella compagine societaria di Amt e difende le scelte fatte sull’azienda. Lo riporta ilsecoloxix.it
Terrile, per Amt ipotesi Trenitalia senza fondamento - "Per Amt non è all'ordine del giorno nessun altro socio che non sia un socio pubblico, quindi stiamo valutando e stiamo dialogando con Regione Liguria, ma certamente quella di Trenitalia è un'ipotesi ... ansa.it scrive
