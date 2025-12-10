Amt | Usb Nessun risanamento sulla pelle dei lavoratori

Venerdì 12 dicembre, il tribunale di Genova deciderà sul piano di risanamento proposto dall’esperto della composizione negoziata per Amt. Usb denuncia che, nonostante le intenzioni di ristrutturazione, i lavoratori non devono essere penalizzati e invita a mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti dei dipendenti durante questa fase cruciale.

"Venerdì 12 dicembre rappresenterà un momento cruciale per Amt: il tribunale di Genova si pronuncerà sul piano di risanamento presentato dall'esperto della composizione negoziata". Lo scrive Usb in una nota, sostenendo che "la prospettiva è complessa, poiché le misure previste potrebbero avere un.

