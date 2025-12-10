Amt | Usb Nessun risanamento sulla pelle dei lavoratori

Genovatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, il tribunale di Genova deciderà sul piano di risanamento proposto dall’esperto della composizione negoziata per Amt. Usb denuncia che, nonostante le intenzioni di ristrutturazione, i lavoratori non devono essere penalizzati e invita a mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti dei dipendenti durante questa fase cruciale.

"Venerdì 12 dicembre rappresenterà un momento cruciale per Amt: il tribunale di Genova si pronuncerà sul piano di risanamento presentato dall’esperto della composizione negoziata". Lo scrive Usb in una nota, sostenendo che "la prospettiva è complessa, poiché le misure previste potrebbero avere un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

