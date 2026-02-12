Crime 101 La strada del crimine | La recensione del nuovo film di Bart Layton

Dal 12 febbraio 2026, il grande schermo torna a respirare le atmosfere del thriller metropolitano d’autore con Crime 101. Distribuito da Eagle Pictures e diretto da Bart Layton, il film non è solo l’adattamento dell’omonimo racconto di Don Winslow, ma un’operazione cinematografica ambiziosa che cerca di riportare il genere “guardie e ladri” alla sua dimensione più nobile e tattile. Una regia di cronaca e precisione. Bart Layton conferma il suo talento unico: provenendo dai documentari di cronaca, infonde nella pellicola una precisione chirurgica. La sua Los Angeles non è cartolinesca, ma una distesa crepuscolare di cemento e luci bronzee. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su Bart Layton

Crime 101 – La Strada del Crimine è un nuovo film thriller prodotto da Eagle Pictures.

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Ultime notizie su Bart Layton

Arriva al cinema Crime 101 – La Strada del CrimineChris Hemsworth, Halle Berry e Mark Ruffalo nel neo-noir di Bart Layton da un racconto di Don Winslow. I destini di ladri di gioielli, detective della LAPD e di un perito assicurativo s'intrecciano lu ... fantasymagazine.it

Crime 101 – La Strada del Crimine: le prime reazioni al film sono on lineIl nuovo thriller di Chris Hemsworth, Crime 101 - La Strada del Crimine, è stato acclamato dalla critica come il primo grande film dell'anno. cinefilos.it

Un grande colpo, una caccia serrata, una linea sempre più sottile tra predatori e prede Il 12 febbraio arriva al cinema “Crime 101 – La strada del crimine”, thriller tratto dal racconto di Don Winslow e diretto da Bart Layton (American Animals), con un cast guid - facebook.com facebook

Crime 101 - La Strada del Crimine di Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry sarà nelle sale italiane da domani 12 febbraio con @Eagle_Pictures. x.com