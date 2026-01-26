Crime 101 – La Strada del Crimine | Nuovo trailer dal thriller con Chris Hemsworth

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow. Con protagonisti Chris Hemsworth, il film esplora temi di crimine e inganno, offrendo uno sguardo alle tensioni e alle dinamiche di una rapina complessa. Il trailer anticipa un’opera che combina suspense e realismo, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore.

È stato diffuso oggi il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller heist diretto da Bart Layton (American Animals, L'impostore) e tratto dall'acclamato racconto di Don Winslow. Sullo sfondo della luce dorata di Los Angeles, Davis ( Chris Hemsworth ) è un ladro sfuggente le cui rapine hanno lasciato la polizia senza indizi. Quando organizza il colpo più ambizioso della sua carriera, il suo cammino si incrocia con Sharon ( Halle Berry ), una disillusa assicuratrice. L'inarrestabile tenente Lubesnik ( Mark Ruffalo ) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione.

