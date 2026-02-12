Crime 101 - La strada del crimine con Chris Hemsworth è un buon thriller d' azione sulle spalle dei giganti

Questa settimana arriva al cinema “Crime 101 – Le strade del crimine”, un thriller d’azione con Chris Hemsworth. La pellicola racconta di un poliziotto che si trova coinvolto in un mondo di criminalità, inseguimenti e tensione. È un film che punta tutto sulla suspense e sulle scene di azione, senza troppi fronzoli. Dal 12 febbraio, gli appassionati di questo genere potranno gustarsi una storia che si fa seguire, con scene movimentate e il volto noto di Hemsworth a tenere alta la tensione.

In “Crime 101 – Le strade del crimine” troverete mille altri film. Al cinema dal 12 febbraio, è una pellicola che non fa nulla di sbagliato: un poliziesco e thriller d’azione con i suoi momenti di tensione, i suoi inseguimenti, le sue star. È godibile. Ma l’opera scritta e diretta da Bart Layton, regista nel 2018 di un interessante ibrido un po’ documentario un po’ film di rapine come American Animals, si nutre di un immaginario precostituito fatto di ladri, automobili e strade come arterie di una città che è grande protagonista dormiente. E nel farlo non c’è nulla di male. Ci vuole oltre mezz’ora perché Crime 101 introduca tutti i suoi personaggi.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Crime 101 Le strade del crimine

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crime 101 Le strade del crimine

Argomenti discussi: In arrivo Crime 101, il thriller che guarda a Mann e Soderbergh; Crime 101 – La Strada del Crimine, la recensione: la strada dei buoni e dei cattivi è percorsa dagli stessi sogni; Chris Hemsworth: il nuovo film è già uno dei migliori dell'anno?; Crime 101 – La Strada del Crimine, un nuovo thriller al cinema.

Crime 101 – La strada del crimine, dal 12 febbraio al cinemaEagle Pictures porta al cinema l’avvincente ed elegante thriller Crime 101 - La Strada del Crimine, un thriller, come scrive Camilla Tettoni nella recensione per Cinefilos.it solido, asciutto, che si ... corrieredellosport.it

Crime 101 – La strada del crimine, recensione dell’ultimo film con Mark Ruffalo e Chris HemsworthLa recensione di Crime 101 - La strada del crimine, il thriller elegante con protagonisti Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. cinefilos.it

Chris Hemsworth su Avengers: Doomdsay: “è incredibilmente emozionante, molto potente. Lascerà tutti a bocca aperta, non so come abbiano fatto. E’ stata come una riunione di liceo, ho rivisto tanti colleghi.” E su una possibile reunion con Loki spiega: “non p - facebook.com facebook

Crime 101 - La Strada del Crimine di Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry sarà nelle sale italiane da domani 12 febbraio con @Eagle_Pictures. x.com