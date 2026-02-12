A Firenze, Confagricoltura Toscana sottolinea che il vero problema non sono solo le risorse finanziarie, ma anche la formazione. La chiave per far crescere le imprese agricole sta nel dare agli agricoltori strumenti concreti per investire e innovare. Senza un supporto mirato, anche il credito più facile da ottenere rischia di essere inutile. La regione punta a rafforzare queste leve per aiutare il settore a rimanere competitivo e sostenibile nel tempo.

Firenze, 12 febbraio 2026 - “Il credito, la formazione e il supporto mirato rappresentano leve essenziali per valorizzare le imprese agricole e garantire lo sviluppo sostenibile del settore, permettendo agli agricoltori di pianificare investimenti, innovare e crescere in modo competitivo”. È quanto ha affermato Carlo Bartolini Baldelli, presidente di Confagricoltura Toscana, durante l’iniziativa “Credito e sviluppo. Strumenti e opportunità per l’agricoltura toscana”. Al confronto hanno partecipato il direttore centrale di Abi Raffaele Rinaldi, il professor Lorenzo Gai (Università di Firenze) e la responsabile Credito e Finanza di Confagricoltura nazionale Maria Cristiana D’Arienzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Credito, Confagricoltura Toscana: ”La sfida non sono solo le risorse, ma anche formazione"

Approfondimenti su Confagricoltura Toscana

Il ministro Foti sottolinea che i fondi di coesione rappresentano più di risorse finanziarie, richiedendo responsabilità e impegno.

La Confagricoltura di Grosseto esprime preoccupazione per la nuova proposta della Politica agricola comune 2028-2034.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Confagricoltura Toscana

Argomenti discussi: Imprese, Confagricoltura Toscana apre il confronto su strumenti e opportunità per accesso al credito.

Imprese, Confagricoltura Toscana apre il confronto su strumenti e opportunità per accesso al creditoDomani 11 febbraio puntata speciale di Toscana & Agricoltura in diretta tv su Italia 7 e in streaming su Youtube. Presenti il direttore Abi Rinaldi e il professore Gai ... maremmanews.it

Confagricoltura Toscana Consorzio agrario sano Polemiche strumentaliConsorzio Agrario, stavolta è Mario Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, a intervenire: Il Consorzio è sano e il suo rilancio passa dalle scelte lungimiranti fatte dal suo cda. Le accuse, gli ... lanazione.it

PSP 2023/2027 – CSR della Toscana intervento SRD06 azione 1 – Proroga termini per la presentazione delle domande di sostegno Leggi la notizia: https://www.confagricolturatoscana.it/2026/01/psp-2023-2027-csr-della-toscana-intervento-srd06-azione-1-p - facebook.com facebook