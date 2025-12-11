Foti | I fondi di coesione non sono una questione solo di risorse ma anche di responsabilità E striglia le regioni poco virtuose video

Il ministro Foti sottolinea che i fondi di coesione rappresentano più di risorse finanziarie, richiedendo responsabilità e impegno. Dopo anni di ritardi, il governo Meloni ha completato tutti i progetti finanziati, rilanciando l’importanza della politica di Coesione nell’agenda nazionale e invitando le regioni a rafforzare la loro efficienza.

Il governo Meloni ha portato a termine tutti i progetti finanziati dai fondi di coesione, dopo anni di notevoli ritardi, riportando la politica di Coesione al centro dell’agenda nazionale. Nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera prosegue il seminario apertosi mercoledì con al centro una profonda riflessione sull’ Italia delle comunità, l’Europa dei territori: il tutto corredato da numeri, strategie e obiettivi futuri. “In questi tre anni è stato avviato un percorso di profondo rinnovamento, orientato al rafforzamento delle capacità amministrative, alla messa a disposizione di risorse adeguate e all’attuazione di riforme strutturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Foti: “I fondi di coesione non sono una questione solo di risorse, ma anche di responsabilità”. E striglia le regioni poco virtuose (video)

Il ministro Foti alla Lucart: “Bene il PNRR, ma il cartario soffre per i costi energetici” Presentati nello stabilimento di Diecimo i risultati nazionali sull'uso dei fondi europei nel settore della carta e del cartone dello studio Nomisma promosso da Comieco (Consorz - facebook.com Vai su Facebook

"CASA DEL CUSCINETTO DI FOTI VINCENZO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Leggi anche: Aromi e territorio La strategia 100% locale di Tato

Leggi anche: La giornata delle vittime Incidenti mortali l’allarme | Sono aumentati del 30%

Ue: Foti, poco esaltante la riprogrammazione fondi coesione delle Regioni - La riprogrammazione comunicata finora dalle Regioni dei fondi di coesione "è poco esaltante: si sono limitate, con la calcolatrice, ad ... Riporta agenzianova.com

Coesione: Foti, la filiera istituzionale va registrata - 'E' importante rilevare che noi in questi 10 anni, tra il 2020 e 2030, tra Pnrr e fondi di coesione nel ... Come scrive ilsole24ore.com