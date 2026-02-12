Oggi Jessica Moretti viene ascoltata dalla procura di Sion nell’ambito delle indagini sull’incendio di Crans-Montana. I parenti delle vittime si sono riuniti fuori dal tribunale e gridano che è stata uccisa la loro famiglia. L’interrogatorio si svolge in un momento di grande tensione, mentre si cerca di capire cosa sia davvero successo nel locale “Le Constellation” quella tragica notte.

Oggi, 12 febbraio, è atteso l’interrogatorio di Jessica Moretti davanti alla procura di Sion nell’ambito delle indagini sull’incendio del locale “Le Constellation” di Crans-Montana, che ha provocato 41 morti e 115 feriti. L’interrogatorio si svolge alla presenza delle parti civili che potranno interrogarla. Ieri è stato ascoltato anche il marito Jacques, anch’egli proprietario del locale e ritenuto co-responsabile per le gravi inadempienze sulla sicurezza. All’arrivo dei coniugi di fronte all’edificio della procura, diversi parenti delle vittime si sono precipitati verso i due gridando: « Avete ucciso i nostri figli ». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crans Montana, oggi interrogatorio di Jessica Moretti. Parenti delle vittime: «Avete ucciso i nostri figli»

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Jacques e Jessica Moretti sono stati circondati e colpiti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana davanti al tribunale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime:«Avete ucciso i nostri figli»

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Crans-Montana, sotto interrogatorio l’ex responsabile della sicurezza; Crans, Moretti interrogato. Disposto sequestro telefoni delle vittime; Crans-Montana, Jacques Moretti in aula per l'interrogatorio: Nessuno ha usato gli estintori; Crans Montana, oggi interrogato Moretti. Il Constellation non era priorità nei controlli di sicurezza.

Lo speciale sull'incendio di Crans MontanaLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, nuovo interrogatorio per Moretti. Disposto sequestro telefoni delle vittime ... tg24.sky.it

Crans-Montana, estintori non utilizzati nell’incendio. Jacques Moretti: Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse cadutiIl titolare del Constellation, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, oggi interrogato a Sion. Legale giovane ferita: Vogliamo capire di più su sovraffollamento e somministrazione di alco ... quotidiano.net

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio - facebook.com facebook

#CransMontana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo x.com