Crans Montana Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale | Avete ucciso i nostri figli la pagherete cara

Jacques e Jessica Moretti sono stati circondati e colpiti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana davanti al tribunale. La scena si è accesa quando i parenti hanno gridato contro di loro, accusandoli di aver causato la morte dei loro figli. La polizia è intervenuta per dividerli e calmare gli animi, mentre i Moretti si sono ritirati sotto shock. La tensione resta alta in attesa delle prossime udienze.

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione. Alle 8 un gruppo di famiglie delle vittime si è dato appuntamento difronte all'edificio: «Vogliamo stare davanti alla Moretti. Non per provocare. Non per gridare. Semplicemente perché ci vedano», avevano spiegato. «La pagherete cara», ha gridato qualcuno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: «Avete ucciso i nostri figli, la pagherete cara» Approfondimenti su Crans Montana Agresione Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: «La pagherete cara» Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti questa mattina davanti al tribunale di Crans Montana. Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Ultime notizie su Crans Montana Agresione Argomenti discussi: Crans-Montana, Jacques Moretti in aula per l'interrogatorio: Nessuno ha usato gli estintori; Crans, Moretti interrogato. Disposto sequestro telefoni delle vittime; Crans-Montana, Jacques Moretti di fronte agli avvocati delle vittime; Crans-Montana, Jacques Moretti respinge le accuse e attacca Cantone e Comune. Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: «La pagherete cara»Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari ... msn.com Crans Montana, Moretti aggredito dai familiari delle vittime davanti al tribunaleUn drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi ... msn.com Dopo la tragedia di Crans-Montana, i ricordi di una sopravvissuta del cinema Statuto - facebook.com facebook #CransMontana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.