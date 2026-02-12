Crans-Montana Moretti aggrediti prima dell' interrogatorio dalla madre di un ragazzo morto nel rogo | Mafiosi

Tensione oggi a Crans-Montana durante l’interrogatorio di Moretti. La madre di un ragazzo morto nel rogo ha aggredito i coniugi Jacques e Jessica, gridando “Mafiosi”. La scena si è scatenata prima che l’uomo potesse parlare, con i familiari delle vittime che si sono scagliati contro di loro, creando un clima di grande tensione. La situazione resta sotto controllo, ma l’aria è pesante.

Poco prima dell’interrogatorio di Jessica Moretti, di fronte all’aula universitaria in cui si doveva svolgere l’audizione sul caso di Crans-Montana, i coniugi sono stati attaccati da un gruppo di familiari delle vittime del rogo del Constellation. I Moretti erano scortati dalla polizia, ma la situazione è sfuggita presto di mano. Una donna ha urlato contro Jacques: “Siete la mafia”. Poi ancora: “Dov’è mio figlio? Come dormite?”. La replica è stata: “Mi dispiace”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica, i coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime dell’incendio al Constellation di Crans-Montana.

Gli scontri sono iniziati con insulti e minacce.

