Crans Montana i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime | la pagherete cara per aver ucciso i nostri figli L' interrogatorio di Jessica

Gli scontri sono iniziati con insulti e minacce. I familiari delle vittime si sono avvicinati ai Moretti, gridando che avrebbero pagato cara per aver ucciso i loro figli. La tensione è salita rapidamente, e le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi. Poco prima dell’interrogatorio di Jessica Moretti, la scena si è fatta ancora più calda, con i presenti che si sono scambiati parole dure e sguardi minacciosi.

Momenti di altissima tensione si sono consumati a Crans-Montana poco prima dell'interrogatorio di Jessica Moretti. Davanti all'edificio in cui si tiene l'audizione, i proprietari del Constellation - il locale teatro della strage di Capodanno - sono stati travolti dalla rabbia dei familiari delle vittime. Momenti di tensione Nonostante la scorta della polizia e la presenza dei legali, un gruppo di genitori si è scagliato contro Jacques e Jessica Moretti, trasformando quello che doveva essere un presidio silenzioso in un violento scontro. L’intento iniziale dei parenti era infatti solo quello di farsi vedere, ma la situazione è degenerata rapidamente tra grida di dolore e accuse pesanti, lasciando Jessica Moretti visibilmente sotto choc mentre cercava di farsi strada tra la folla inferocita. 🔗 Leggi su Leggo.it

