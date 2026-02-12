A Crans Montana, i coniugi Moretti sono stati circondati e insultati dai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno. I parenti hanno urlato contro di loro, accusandoli di aver causato la tragedia, e alcuni hanno cercato di impedirgli di entrare alla facoltà di ingegneria di Sion dove si stavano recando per gli interrogatori. La tensione è salita in pochi minuti, con urla e minacce rivolte ai proprietari del ristorante Le Constellation. La polizia è intervenuta per calmare gli animi, ma l

Attimi di tensione a Sion, in Svizzera. Questa mattina, i coniugi Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime del tragico rogo di Crans Montana. I due, proprietari del locale Le Constellation, il discobar dove, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è divampato un incendio che ha troncato la vita di 41 persone ferendone 115, si stavano recando alla facoltà di ingegneria della città svizzera per gli interrogatori. Nella struttura si stanno infatti svolgendo, in questi giorni, le audizioni riservate alle domande degli avvocati delle parti civili. Se neanche 24 ore fa, quando è stato sentito l’imprenditore, la situazione era stata calma e distesa, con i Moretti che, in una pausa degli interrogatori, avevano anche incontrato la madre di due ragazze rimaste ferite quella terribile notte, oggi le cose sono andate diversamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, Moretti aggrediti dai familiari delle vittime prima dell’audizione: ‘Avete ucciso i nostri figli, la pagherete cara’

Approfondimenti su Crans Montana incendio

Jacques e Jessica Moretti sono stati circondati e colpiti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana davanti al tribunale.

Gli scontri sono iniziati con insulti e minacce.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crans Montana incendio

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti attacca Comune: Mai controlli. Oggi viene sentita Jessica Maric; Crans-Montana, la versione di Jessica Moretti: la cassa e le bugie dette; Crans - Montana, Jessica Moretti ai dipendenti: 'Non sono scappata con la cassa'; Il percorso della fiaccola e le restrizioni a Milano.

Strage di Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti e insultati dai familiari delle vittime: Dov'è mio figlio?Drammatico parapiglia all'arrivo per l'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti: aggrediti e insultati dai familiari delle vittime ... notizie.it

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai famigliari delle vittime: Avete ucciso i nostri figliAvete ucciso i nostri figli: i famigliari delle vittime del rogo di Crans - Montana hanno gridato il loro dolore all'arrivo dei coniugi Moretti, accusati della strage dove hanno perso la vita 41 tra ... msn.com

Paride Pelli: «Crans-Montana L’Italia se la prende con la persona giuridica sbagliata» Ospite di Radar, su @teleticino, il direttore del Corriere del Ticino @paridepelli è tornato sulle tensioni diplomatiche che stanno caratterizzando i rapporti fra Svizzera e Itali - facebook.com facebook

Nel frattempo i genitori di un 29enne rimasto gravemente ustionato hanno denunciato il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud: «Ha violato le sue responsabilità e i suoi doveri» x.com