Crans-Montana Jessica Moretti piange nell' interrogatorio dopo l' aggressione dei familiari | Capisco l' odio

Jessica Moretti piange durante l'interrogatorio dopo essere stata aggredita dai familiari delle vittime della strage di Crans-Montana. La donna si è mostrata molto scossa, e tra le lacrime ha detto di capire l’odio che le viene rivolto. La scena è stata intensa, mentre gli investigatori cercano di fare chiarezza sui motivi dell’aggressione.

Jessica Moretti si è presentata in lacrime davanti alle famiglie a Crans-Montana.

Gli scontri sono iniziati con insulti e minacce.

