Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio. La loro presenza segue le indagini relative alla tragica morte di 40 persone avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno nel loro locale. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediática, segnando un momento cruciale nel procedimento giudiziario in corso.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del disco bar ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, in Svizzera, dove a Capodanno sono morte 40 persone, negli uffici della procura di Sion per essere interrogati. La coppia, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposo, è arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale a Sion per l'interrogatorio

Leggi anche: Crans-Montana, le procure europee indagano: interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric tra inchieste e dolore delle famiglie

Leggi anche: Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo; Crans Montana, il proprietario: «A Le Constellation 3 controlli in 10 anni, tutto a norma». Cosa rischiano Jacques e Jessica Moretti.

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it