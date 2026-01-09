Crans Montana Jacques e Jessica Moretti arrivano in tribunale ed è choc | è successo davanti a tutti VIDEO

Oggi a Crans-MMontana si è svolta una fase importante dell’indagine sull’incendio al locale Le Constellation, avvenuto durante la notte di Capodanno e che ha causato la morte di 40 persone. Jacques e Jessica Moretti sono arrivati in tribunale, suscitando grande attenzione. Questo evento rappresenta un passaggio chiave nel procedimento giudiziario, volto a chiarire le cause e le responsabilità di questa tragedia.

Alle prime ore di oggi si è svolta una tappa decisiva nell’indagine sull’incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone. I titolari del bar, Jacques Moretti e Jessica Moretti, si sono presentati alla procura di Sion per il primo interrogatorio in qualità di indagati, in un contesto di forte attenzione da parte dei media internazionali. Crans Montana, i coniugi Moretti arrivano in procura a Sion. La coppia è giunta intorno alle 8 presso l’Ufficio centrale del pubblico ministero del Vallese, accompagnata dai tre difensori. Lo riferisce l’emittente svizzera Rts, che segnala anche la presenza di rigidi dispositivi di sicurezza all’esterno dell’edificio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti arrivano in tribunale ed è choc: è successo davanti a tutti (VIDEO) Leggi anche: Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale a Sion per l'interrogatorio Leggi anche: Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo; Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cass…; Crans Montana, il proprietario: «A Le Constellation 3 controlli in 10 anni, tutto a norma». Cosa rischiano Jacques e Jessica Moretti. Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio. I titolari de Le Constellation indagati per omicidio e incendio colposo - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbi - Pagamenti in contanti e zero ipoteche: interrogativi sulla fortuna di Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per il rogo a Crans- quifinanza.it

Crans-Montana, l'accusa ai Moretti: "Hanno distrutto video e foto". Disposte autopsie su vittime italiane In corso nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, il nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Monta x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.