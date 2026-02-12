Crans Montana Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale | La pagherete cara
Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti questa mattina davanti al tribunale di Crans Montana. Alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation hanno inveito contro di loro, cercando di affrontarli con parole dure e qualche spinta. La scena si è fatta subito tesa, e sono dovuti intervenire gli agenti per calmare gli animi. I Moretti si sono difesi, dicendo che “la pagherete cara” e promettendo di fare luce sulla vicenda. La situazione resta sotto controllo, ma la tensione tra le parti sembra destinata a sal
Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione. Alle 8 un gruppo di famiglie delle vittime si è dato appuntamento difronte all'edificio: «Vogliamo stare davanti alla Moretti. Non per provocare. Non per gridare. Semplicemente perché ci vedano», avevano spiegato. «La pagherete cara», ha gridato qualcuno.
Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale
Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation.
Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti arrivano in tribunale ed è choc: è successo davanti a tutti (VIDEO)
Oggi a Crans-MMontana si è svolta una fase importante dell’indagine sull’incendio al locale Le Constellation, avvenuto durante la notte di Capodanno e che ha causato la morte di 40 persone.
Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente
