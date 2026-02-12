Crans Montana Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale | Avete ucciso i nostri figli Siete la mafia

Jacques e Jessica Moretti sono stati colpiti da alcuni familiari delle vittime davanti al tribunale di Crans Montana. La scena si è fatta subito tesa quando alcuni parenti, gridando e insultando, li hanno affrontati con rabbia. Le parole più dure sono state rivolte a loro, accusandoli di aver ucciso i propri figli e definendoli “la mafia”. La polizia è intervenuta per bloccare la rissa e calmare gli animi. La situazione resta molto delicata e il dibattimento prosegue tra tensione e polemiche.

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione. Alle 8 un gruppo di famiglie delle vittime si è dato appuntamento difronte all'edificio: «Vogliamo stare davanti alla Moretti. Non per provocare. Non per gridare. Semplicemente perché ci vedano», avevano spiegato. «La pagherete cara», ha gridato qualcuno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

