Crans-Montana i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti

A Crans-Montana, la tensione esplode tra i familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti. Pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica a Sion, alcuni parenti si sono avvicinati ai due e sono scoppiati in una lite. La scena si è fatta immediatamente confusa, con urla e spintoni, mentre le forze dell’ordine cercavano di calmarli. Nessuno si è fatto male, ma l’atmosfera è rimasta molto tesa.

Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione a Sion. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. Ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Ieri i Moretti avevano incontrato Leila Micheloud, madre di due ragazze gravemente ferite a Capodanno nel locale dei Moretti.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

