Crans - Montana l' avvocato dei familiari delle vittime | Va capita la catena delle responsabilità

La tragedia di Crans-Montana torna al centro dell’attenzione. L’avvocato delle famiglie delle vittime chiede di chiarire chi si deve assumere le responsabilità, insistendo sulla necessità di capire bene come si sono svolti i fatti. Nel frattempo, Albert Habib invita a non puntare il dito solo contro una persona, sottolineando che il “banco degli accusati” non è una sedia vuota e che ci sono altre figure coinvolte. La vicenda resta aperta, con molti aspetti ancora da chiarire.

In collegamento con "È Sempre Cartabianca" Albert Habib, avvocato di alcune delle famiglie delle vittime della strage di Crans - Montana, interviene sulla cauzione di scarcerazione di Jacques Moretti e sui movimenti fatti fino a oggi della giustizia Svizzera., "Voglio essere prudente, ora dobbiamo focalizzarci sul fatto che l'inchiesta deve avanzare in un modo per capire la catena di responsabilità e di come questo dramma sia sopravvenuto - ha detto Albert Habib - L'intervento italiano è un atto politico e va preso per quello che è, la Svizzera è in grado di condurre quest'indagine da sola ma deve accelerare e dimostrare che è sempre degna di fiducia.

L’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie delle vittime dell’incendio al resort Le Constellation di Crans-Montana, ha espresso preoccupazioni sulla gestione delle indagini e ha chiesto l’arresto del proprietario, Jacques Moretti.

Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno nel bar-discoteca Le Constellation.

