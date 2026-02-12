Strage di Crans Montana parenti delle vittime ai Moretti | Assassini siete mostri! Come fate a dormire e a respirare?

Da firenzepost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I parenti delle vittime della strage di Crans Montana affrontano i coniugi Moretti al campus Energypolis di Sion. “Assassini, siete mostri”, gridano, chiedendo come facciano a dormire e respirare dopo quello che è successo. La tensione è alta, nessuno si aspetta che passi tutto sotto silenzio.

SION (SVIZZERA) – I coniugi Moretti sono stati affrontati da familiari delle vittime del rogo di Crans-Montana che li hanno avvicinati al loro arrivo al campus Energypolis di Sion. Jessica Moretti era attesa alle 9 per essere nuovamente ascoltata nell’ambito dell’inchiesta. Intorno alle 8.50, riporta Rts, è arrivata accompagnata dal marito. Oltre al gruppo di giornalisti, fotografi e cameraman, il suo arrivo era atteso dai parenti delle vittime. Jessica e il marito Jacques sono stati ripetutamente definiti “assassini”. “Avete ucciso mio figlio. Avete ucciso mio fratello. Dov’è mio figlio? Siete dei mostri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

strage di crans montana parenti delle vittime ai moretti assassini siete mostri come fate a dormire e a respirare

© Firenzepost.it - Strage di Crans Montana, parenti delle vittime ai Moretti: “Assassini, siete mostri! Come fate a dormire e a respirare?”

Approfondimenti su Crans Montana Strage

I Moretti aggrediti dai familiari delle vittime di Crans. Una madre urla: «Ma come fate a dormire, a respirare?» | L'orrore nelle foto

Questa mattina a Sion, i Moretti sono stati accolti con una pesante contestazione al momento dell’interrogatorio.

"Come fate a respirare". Moretti aggrediti dai familiari delle vittime

Scene di tensione questa mattina davanti alla procura di Sion, in Svizzera.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: Crans-Montana, le foto choc all'interno di Le Constellation subito dopo il rogo della strage; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo; Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana.

strage di crans montanaStrage di Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti e insultati dai familiari delle vittime: Dov'è mio figlio?Drammatico parapiglia all'arrivo per l'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti: aggrediti e insultati dai familiari delle vittime ... notizie.it

strage di crans montanaCrans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: Siete la mafiaGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.