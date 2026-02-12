Crans-Montana | i coniugi Moretti contestati e aggrediti dai familiari delle vittime | Come fate a dormire?

A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono stati accolti con insulti e minacce dai familiari delle vittime della strage di Capodanno. La situazione è degenerata in alcune urla e spintoni, mentre Jacques e Jessica cercavano di spiegarsi. La tensione è salita subito dopo le contestazioni, lasciando tutti senza parole.

Scene di forte tensione a Sion, dove Jacques e Jessica Moretti sono stati contestati e aggrediti verbalmente, e in parte fisicamente, dai familiari delle vittime della strage di Capodanno di Crans-Montana. La coppia, proprietaria del locale Le Constellation, è arrivata per l’interrogatorio legato all’incendio che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di oltre cento clienti. Erano da poco passate le 8.50 quando i due coniugi hanno raggiunto l’edificio che ospita le audizioni. Ad attenderli, però, c’era un gruppo di parenti delle vittime, almeno una ventina di persone, visibilmente provate e animate da una rabbia che da settimane covava sotto la cenere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Questa mattina a Sion, i Moretti sono stati accolti con una pesante contestazione al momento dell’interrogatorio.

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

