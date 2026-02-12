I coniugi Moretti sono stati colpiti dai familiari delle vittime all’esterno dell’aula in cui stavano per testimoniare. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni presenti, che hanno assistito a un episodio improvviso e violento. Nessuno si aspettava una reazione del genere, e ora si aspetta che le forze dell’ordine chiariscano cosa sia successo realmente.

I coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime all'esterno dell'aula dove erano chiamati a deporre. I due titolari del locale Constellations erano scortati dalla polizia, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari si sono avventati contro di loro (fonte Ansa Video). Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»

Crans Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime

A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono stati accolti con insulti e minacce dai familiari delle vittime della strage di Capodanno.

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime

Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»Momenti di forte tensione a Sion: i coniugi Moretti, scortati dalla polizia, sono stati aggrediti dai familiari delle vittime tra urla e accuse. Jessica Moretti all'interrogatorio: «Non sono mai state ... panorama.it

Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: Siete la mafiaGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net

Crans Montana, rabbia dei familiari delle vittime contro i Moretti. Il video - facebook.com facebook

Al Constellation "non sono mai state fatte prove di evacuazione perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle". Spiega Jessica Moretti, proprietaria del discobar di Crans-Montana dove sono morte 41 persone, nel corso dell'interrogatorio di oggi. Inol x.com