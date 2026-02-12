Crans-Montana esplode l’ira dei parenti delle vittime contro i Moretti

A Crans-Montana, la rabbia dei parenti delle vittime esplode quando arrivano i coniugi Moretti per l’interrogatorio. I familiari gridano contro di loro: “Avete ucciso i nostri figli”. La tensione si taglia con il coltello, mentre le autorità cercano di mantenere l’ordine in mezzo a un clima di grande dolore.

La strage di Crans-Montana. All'arrivo dei coniugi Moretti per l'interrogatorio esplode la rabbia dei familiari delle vittime: "Avete ucciso i nostri figli", gridano. La titolare del locale ammette: "Mai fatte prove di evacuazione". Servizio di Luigi Ferraiuolo

