Crans-Montana, esplode l'ira dei parenti delle vittime contro i Moretti

A Crans-Montana, la rabbia dei parenti delle vittime esplode quando arrivano i coniugi Moretti per l’interrogatorio. I familiari gridano contro di loro: “Avete ucciso i nostri figli”. La tensione si taglia con il coltello, mentre le autorità cercano di mantenere l’ordine in mezzo a un clima di grande dolore.
La strage di Crans-Montana. All'arrivo dei coniugi Moretti per l'interrogatorio esplode la rabbia dei familiari delle vittime: "Avete ucciso i nostri figli", gridano. La titolare del locale ammette: "Mai fatte prove di evacuazione". Servizio di Luigi Ferraiuolo
Crans-Montana, chi sarebbe l'amico che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti: ira dei parenti delle vittime
A Crans-Montana, Jacques Moretti è stato recentemente rilasciato dopo il pagamento della cauzione.
Crans Montana, il "caos autopsie" e l'ira dei parenti delle vittime
A Crans Montana si susseguono tensioni e ritardi nelle autopsie e nelle sepolture dei defunti, con gli avvocati delle famiglie che esprimono insoddisfazione.
Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime all'arrivo in tribunaleGli indagati proprietari del «Le Constellation», il discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, arrivano scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. La contestazione dei ... tg.la7.it
Crans-Montana, esplode la rabbia: insulti e spintoni ai MorettiLa coppia aggredita dai familiari delle vittime a Sion all'arrivo al campus Energypolis. Jacques insiste sulla linea difensiva: Locale sicuro, responsabilità dei controlli alle istituzioni. Colloqui ... liberatv.ch
Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio - facebook.com facebook
Crans-Montana, un'aggressività che deve farci riflettere x.com
