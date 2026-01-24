A Crans-Montana, Jacques Moretti è stato recentemente rilasciato dopo il pagamento della cauzione. Restano tuttavia aperti alcuni dubbi, tra cui l’identità dell’amico che avrebbe sostenuto la cauzione. La notizia ha suscitato reazioni tra i familiari delle vittime, che esprimono comprensibile rabbia e delusione. Questa vicenda solleva questioni sui meccanismi giudiziari e sulle influenze esterne nel processo legale.

Jacques Moretti è stato scarcerato. Il proprietario del locale di Crans-Montana Le Constellation, quello in cui sono morte decine di giovani a Capodanno, ha potuto lasciare il penitenziario in cui era detenuto dopo che un suo “caro amico” misterioso ha pagato la cauzione di 200 mila franchi svizzeri, circa 216 mila euro, per la sua liberazione. La vicenda ha innescato un’ondata di indignazione tra i familiari delle vittime. Crans-Montana: Jacques Moretti scarcerato, chi è l'amico che ha pagato la cauzione? Le relazioni personali dei coniugi Moretti a Crans-Montana L'ira del padre di Chiara Costanzo: "Moretti fuori di prigione? Devastante" Crans-Montana: Jacques Moretti scarcerato, chi è l’amico che ha pagato la cauzione? Di fronte a Le Constellation si trovano gli uffici di un notaio e di un assicuratore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, chi sarebbe l'amico che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti: ira dei parenti delle vittime

Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200.

Strage Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: l’amico ha pagato la cauzioneJacques Moretti esce dal carcere a seguito della cauzione pagata, segnando un nuovo sviluppo nel caso della strage di Crans-Montana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: I genitori di Crans-Montana e quello stare nel dolore; Incendio Crans-Montana, l'orrore della strage nei verbali dei testimoni; Crans Montana, la sua ultima foto ha fatto il giro del mondo: chi è Cyane Panine; Moretti libero su cauzione di 200mila franchi. Meloni: Chiederemo conto alle autorità svizzere - Scarcerazione di Moretti, i genitori di Riccardo Minghetti, morto a 16 anni: Siamo sconcertati (Video).

Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo «annichilito» per la scarcerazione di Jacques Moretti: «È come spargere sale su una ferita aperta»Andrea Costanzo sostiene che la cauzione di 200mila franchi svizzeri per la scarcerazione di Jacques Moretti sia una cifra ridicola e accusa la procura svizzera: «In Italia non sarebbe mai stato così» ... msn.com

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: la cauzione e le misure cautelariCrans-Montana resta sotto i riflettori dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation distrutto dall’incendio di Capodanno. Ecco gli aggiornamenti sul caso. notizie.it

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook