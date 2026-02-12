CraiGo! apre le porte a Torino | inaugurato in piazza Castello il format convenience che riscrive il modo di fare la spesa

CraiGo! apre nel cuore di Torino, in piazza Castello. È il nuovo formato di convenience che vuole cambiare le regole della spesa. Il negozio non si limita a essere una semplice apertura, ma rappresenta un nuovo modo di fare acquisti, più rapido e pratico. La città si prepara a riceverlo come un modo diverso di fare la spesa, in linea con le abitudini di oggi.

Un concetto di servizio di prossimità nuovo, giovane, veloce e intuitivo: Crai approda nel pieno centro della città per "soddisfare i bisogni nel momento in cui nascono". Il nuovo punto vendita aperto 7 giorni su 7 Cambiano gli usi e i costumi e, di conseguenza, anche il modo in cui si fa la spesa. Studiando il cambiamento della società e le nuove abitudini dei consumatori, Crai si insedia nel cuore di Torino con un punto vendita che non rappresenta solo una novità fine a se stessa, bensì un nuovo modello di servizio destinato a riscrivere il concetto di “prossimità”. È stato inaugurato giovedì, 12 febbraio, il primo CraiGo! torinese nella centralissima piazza Castello, con vista panoramica su Palazzo Madama: “È ufficialmente il primo prototipo di questo tipo di punto vendita che immettiamo nel mercato dopo l'esperienza milanese, il primo a inserirsi nella location per cui è stato studiato e pensato”.🔗 Leggi su Torinotoday.it

