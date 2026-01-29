GTA un errore che è diventato leggenda | non crederete mai a com’è nata la saga più popolare al mondo

Il mondo del videogioco aspetta con trepidazione l’uscita del sesto capitolo di Grand Theft Auto. Ma pochi sanno che questa saga, oggi tra le più popolari al mondo, è nata quasi per caso. Tutto è iniziato da un errore di sviluppo, un incidente che ha cambiato la storia della gaming industry. Se quell’errore non si fosse verificato, forse non avremmo mai potuto giocare a GTA come lo conosciamo oggi.

Il mondo intero oggi è in attesa del sesto capitolo di Gran Theft Auto e fa strano pensare che questa saga videoludica è nata per caso e se non si fosse presentato un errore di sviluppo non l’avremmo mai potuta giocare. Era il 1997 quando DMA Design, giovane team di sviluppo scozzese poi divenuto Rockstar North, pubblicava su PC e Playstation il suo nuovo e più ambizioso titolo. Lo sviluppatore era già noto da qualche anno grazie a Lemmings, divertente puzzle game in cui il giocatore doveva trovare un modo per permettere a degli omini di giungere alla fine della mappa senza incappare in una triste fine. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - GTA, un errore che è diventato leggenda: non crederete mai a com’è nata la saga più popolare al mondo Approfondimenti su GTA Errore Valeria Marini come Corona e Ilary Blasi: non crederete mai a quello che farà! Valeria Marini, nota protagonista del panorama televisivo italiano, potrebbe presto intraprendere un percorso simile a quello di Corona e Ilary Blasi, offrendo al pubblico un racconto diretto e autentico della propria vita. GTA 6, trapelano per errore video e leak: bici a noleggio e dettagli mai visti su Lucia Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su GTA Errore Argomenti discussi: Mario Kart World si aggiorna alla versione 1.5.0: ecco le novità principali; La prossima Xbox avrà un prezzo più ragionevole, afferma il CEO di Microsoft; Guida per principianti: come iniziare ad allenarsi in sicurezza ed evitare gli infortuni più comuni; Le voci su un buco nello schermo di iPhone 18 vengono smentite e Dynamic Island verrà mantenuta a dimensioni ridotte. GTA VI rischia di arrivare da un mondo che non esiste piùTecnicamente futuristico, ma tematicamente terribilmente datato? Ecco cosa rischia il gioco Rockstar dopo così tanti anni di sviluppo. multiplayer.it Rockstar conferma per errore i leak di GTA 6Il mondo di Grand Theft Auto VI è tornato al centro delle cronache videoludiche in modo del tutto inaspettato. Non per un nuovo trailer o un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games, ma ... tomshw.it Solo i veri intenditori di dolci italiani riescono a indovinare questo! È nato da un errore… ma è diventato una leggenda del gusto! Pensi di sapere quale Attenzione: solo 1 su 10 ci riesce Rispondi con il giusto emoji e sfida un amico amante del g - facebook.com facebook Per un mero errore informatico, una donna di 105 anni diventa per il sistema una bambina di cinque. Una nuova identità digitale che, almeno nel database delle farmacie, ha fatto perdere all’anziana ultracentenaria un secolo di vita. A Lizzanello, in provincia d x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.