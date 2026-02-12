Così l' assegno pensionistico si restringe ancora | l' inquietante simulazione

Chi sta per andare in pensione oggi e chi lo farà tra qualche anno si troverà a vivere situazioni molto diverse. Un nuovo studio di Confcooperative e Censis mette in luce come, anche con carriere simili, le condizioni cambino nel tempo. L’assegno pensionistico si riduce sempre di più, lasciando molti lavoratori con somme più basse di quanto si aspettavano. La differenza tra le pensioni di ieri e di domani si fa sempre più evidente, e il rischio di vivere una realtà meno stabile si fa sentire.

La differenza tra ultima retribuzione e prima pensione passerà dal 18,5% al 35,2% entro il 2060. Lo dice uno studio presentato da Confcooperative Chi va in pensione oggi e chi ci andrà domani rischia di vivere due realtà molto diverse. A dirlo è un focus sulle pensioni realizzato da Confcooperative insieme al Censis, che mette a confronto due carriere “tipo” uguali per durata e continuità contributiva, ma lontane nel tempo. Secondo lo studio, una persona che ha iniziato a lavorare nel 1982 ed è andata in pensione nel 2020 a 67 anni con 38 anni di contributi può contare su un tasso di sostituzione (cioè il rapporto tra primo assegno pensionistico e ultima retribuzione) pari all’81,5%.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Pensioni Confcooperative Assegno dopo il divorzio, cambia tutto: la Cassazione restringe i criteri La Corte di Cassazione ha stabilito nuove regole per l’assegno divorzile, restringendo i criteri per la sua concessione. La Cassazione e il divorzio: così cambiano (ancora) le regole dell’assegno La Corte di Cassazione ha deciso di rivedere le regole sull’assegno di divorzio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pensioni Confcooperative Argomenti discussi: Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Contributi previdenziali 2026, che rapporto c’è tra stipendio netto e pensione di domani?; Effetti sulle pensioni del rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2022-2024; Assegno di divorzio 'può sparire', la sentenza della Cassazione cambia tutto. Pensioni, l’ipoteca sul futuro dei giovani: un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitoriSecondo uno studio Censis-Confcooperative, nel 2060 i trentenni di oggi prenderanno solo il 65% dell’ultima paga. Bomba demografica: 7,7 milioni di lavoratori ... repubblica.it Pensioni, tasso di sostituzione in diminuzione: -17 punti rispetto allo stipendioSecondo il Focus Censis-Confcooperative il tasso di sostituzione scenderà dall’81,5% al 64,8% per chi è entrato nel lavoro nel 2022 ... quifinanza.it La forbice tra ultima retribuzione e primo assegno passerebbe così dal 18,5% per i pensionati di oggi al 35,2% per quelli di domani - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.