La Cassazione e il divorzio | così cambiano ancora le regole dell’assegno

La Corte di Cassazione ha deciso di rivedere le regole sull’assegno di divorzio. Con un’ordinanza recente, i giudici cambiano ancora una volta l’interpretazione delle norme sul diritto di famiglia. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sui rapporti tra ex coniugi e sulle modalità di mantenimento.

La Cassazione batte un altro colpo sull'assegno di divorzio. Una recente ordinanza del palazzaccio cambia l'interpretazione del diritto di famiglia. Ora chi chiede l'assegno divorzile deve dimostrare il nesso causale tra matrimonio e svantaggio economico. In caso contrario, non solo l'assegno può essere negato, ma le somme già percepite possono dover essere restituite. Non più il criterio del tenore di vita, del resto già superato. Ma ora non è più sufficiente dire «lui guadagna di più» o «io ho rinunciato a qualcosa». Occorre provarlo. Il caso. Nel caso in oggetto, racconta oggi il Quotidiano Nazionale, in primo grado era stato riconosciuto un assegno divorzile di 500 euro mensili.

La Corte di Cassazione ha deciso che l’assegno di divorzio non è automatico e può essere anche restituito.

