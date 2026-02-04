La Corte di Cassazione ha stabilito nuove regole per l’assegno divorzile, restringendo i criteri per la sua concessione. La sentenza cambia le carte in tavola: non basta più la disparità di reddito tra i coniugi. Ora, i giudici valutano anche altri aspetti, rendendo più difficile ottenere l’assegno. La decisione ha già fatto discutere tra avvocati e cittadini.

La disparità di reddito non basta più. Nuova svolta in materia di assegno divorzile. Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha ridefinito i presupposti per ottenere il contributo economico dopo il divorzio, superando l'impostazione che negli anni aveva trasformato l'assegno in una sorta di rendita automatica legata alla differenza di reddito tra ex coniugi. D'ora in avanti la semplice disparità economica non sarà più sufficiente per ottenere l'assegno. Il principio cardine diventa l'autosufficienza economica di chi lo richiede e la prova concreta di eventuali sacrifici compiuti durante il matrimonio.

© Dayitalianews.com - Assegno dopo il divorzio, cambia tutto: la Cassazione restringe i criteri

La Corte di Cassazione ha deciso che l’assegno di divorzio non è automatico e può essere anche restituito.

La Corte di Cassazione ha deciso di rivedere le regole sull’assegno di divorzio.

