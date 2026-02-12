Così Jung Kook dei BTS è diventato il perfetto ambassador di Hublot
Jung Kook dei BTS diventa il nuovo volto di Hublot. La casa svizzera ha scelto il cantante come ambassador, rafforzando la sua presenza nel mondo dello spettacolo e del lusso. La scelta mira a sottolineare il legame tra il brand e le giovani generazioni, puntando su un’immagine fresca e internazionale.
Nella storia di Hublot c'è un mantra che si ripete da sempre“ Sii il primo, sii unico, sii diverso”. È con questa filosofia che, in pochi decenni, Hublot ha saputo crearsi una reputazione d’eccellenza nel mercato altamente competitivo dell’orologeria di lusso, e ha saputo attrarre a sè altrettanto eccellenze che spaziano dal mondo dello sport, delle arti, della musica. È da queste premesse che oggi la maison annuncia Jung Kook, artista e performer di livello mondiale, nonché membro dei BTS, una delle icone pop del XXI secolo, nuovo Ambasciatore Globale del marchio. L’annuncio è stato dato a Seoul e rappresenta la fusione di due mondi che hanno ridefinito il significato di originalità, da una parte una maison orologiera che ha dato nuova forma all’orologeria moderna e un artista che ha dato nuova forma al suono e al ritmo di una generazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
