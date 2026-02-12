Jung Kook dei BTS diventa il nuovo volto di Hublot. La casa svizzera ha scelto il cantante come ambassador, rafforzando la sua presenza nel mondo dello spettacolo e del lusso. La scelta mira a sottolineare il legame tra il brand e le giovani generazioni, puntando su un’immagine fresca e internazionale.

Nella storia di Hublot c'è un mantra che si ripete da sempre“ Sii il primo, sii unico, sii diverso”. È con questa filosofia che, in pochi decenni, Hublot ha saputo crearsi una reputazione d’eccellenza nel mercato altamente competitivo dell’orologeria di lusso, e ha saputo attrarre a sè altrettanto eccellenze che spaziano dal mondo dello sport, delle arti, della musica. È da queste premesse che oggi la maison annuncia Jung Kook, artista e performer di livello mondiale, nonché membro dei BTS, una delle icone pop del XXI secolo, nuovo Ambasciatore Globale del marchio. L’annuncio è stato dato a Seoul e rappresenta la fusione di due mondi che hanno ridefinito il significato di originalità, da una parte una maison orologiera che ha dato nuova forma all’orologeria moderna e un artista che ha dato nuova forma al suono e al ritmo di una generazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Così Jung Kook dei BTS è diventato il perfetto ambassador di Hublot

Approfondimenti su JungKook BTS

Una fan dei BTS è stata arrestata a Seul per aver violato la legge anti-stalking, dopo essersi introdotta nella residenza di Jung Kook.

Chanel annuncia la nomina di Jung Kook come nuovo Global Ambassador per Fragrance & Beauty, rafforzando il suo impegno nel valorizzare talenti internazionali.

Ultime notizie su JungKook BTS

